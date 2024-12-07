自然がつくる壮麗な風景、来古氷河中国西蔵自治区空から見た来古氷河。（11月15日、ドローンから、昌都＝新華社記者/格桑朗傑）【新華社昌都12月7日】中国西蔵自治区昌都（チャムド）市にある来古氷河は海洋性氷河に属する氷河群の総称で、独特の美しさが人々を魅了している。自然がつくる壮麗な風景、来古氷河中国西蔵自治区空から見た来古氷河。（11月15日、ドローンから、昌都＝新華社記者/普布次仁）自然がつくる壮