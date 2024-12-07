タレント・野々村真＆俊恵夫妻の長女で、モデル＆女優の香音（23）が7日、都内で「香音 2025年カレンダー」の発売記念イベントを行った。この記事の写真を見るカレンダーの出来栄えは「120点」と大満足で、「今回はすごく新しい私がたくさん撮れた。今までと違うナチュラルさだったり、普段と違うメークもしている。笑顔を封印して撮ったシチュエーションや、季節ごとに自分の雰囲気を変えていたりもするので、結構大人っぽいペー