京都大学は6日、工学研究科の野田進教授が発明したフォトニック結晶レーザーの実用化を加速させるため、一般社団法人の「京都大学フォトニック結晶レーザー研究所」を設立したと発表した。野田さんが代表理事を務める。応用開発や素子提供、技術支援、人材育成などを通じて、企業との橋渡しを強化する。直径3ミリのフォトニック結晶レーザーが9個並んだモジュールを手にする野田進教授=京都市左京区フォトニック結晶レーザーは