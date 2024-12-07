福岡六大学野球と九州六大学野球の秋季リーグ戦（ともに西日本新聞社後援）の合同表彰式が7日、福岡市・天神のエルガーラ・パサージュ広場で行われ、巨人2位の九産大の浦田俊輔（4年・海星）と西武4位の日経大の林冠臣（4年・日南学園）が出席した。浦田は2季連続となる最優秀選手賞に、3季連続の盗塁王、初の首位打者と3つのタイトルを獲得。「首位打者はずっと目標にしてきたので最後のシーズンで取れてうれしい」と話した。