9人組グループ・Snow Manが、12月31日にYouTube生配信『Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日！2024 - 2025〜』を開催することが決定した。【写真】『Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日！202 - 2025〜』ロゴ昨年2023年の大みそかに実施された生配信では、同時接続数は最大133万超えで当時の日本記録を更新し、日本歴代1位の記録。豪華なセットリストと配信ライブだからこそ見せられるステージで視聴者を魅