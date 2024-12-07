警察車両の赤色灯7日午前9時ごろ、鹿児島県志布志市志布志町の自動車専用道「都城志布志道路」でトラックと乗用車が衝突し、乗用車に乗っていた8〜12歳の子ども4人を含む6人が搬送された。志布志署によると、女児（9）が頭部をけがして重傷という。宮崎県都城市の会社員福留芳一さん（59）が運転していたトラックと、対向車線を走っていた志布志市の無職堂園愛さん（43）の乗用車が、ともに右側面を中心にぶつかり、トラックが