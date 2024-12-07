【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■YouTube生配信『Snow Man Special Live～みんなと楽しむ大晦日！2024 - 2025～』は、今年も2部構成で実施！ Snow Manが12月31日にYouTube生配信『Snow Man Special Live～みんなと楽しむ大晦日！2024 - 2025～』を実施する。 Snow Manが大晦日にYouTube生配信を行うのはこれで2年連続となり、2023年の大晦日に行われた生配信では、同時接続数は最大133万超え