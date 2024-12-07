【モデルプレス＝2024/12/07】俳優の坂東龍汰が7日、都内で開催された坂東龍汰ファースト写真集『日常日和』（ワニブックス）発売記念イベント取材会に出席。重版決定の知らせに驚く場面があった。【写真】坂東龍汰、金髪姿で色気溢れる◆坂東龍汰、初写真集が重版決定役者を目指して上京し、19歳の時に、カメラマン・松井綾音氏と出会った坂東。そこから2人が8年間撮影を続けたものが写真集に。当時坂東が暮らした家、街中や公園