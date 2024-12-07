尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の戒厳令宣言で韓国の外交力量が弱まるという懸念が米国のシンクタンクから出ている。カーネギー国際平和財団のイ・ジョンミン研究員は５日（現地時間）、財団ホームページに載せた文で、来年１月のトランプ米次期大統領の就任、北朝鮮軍のウクライナ戦争参戦拡大、米中貿易戦争悪化の可能性に言及しながら、戒厳令事態が最悪の時期に発生したと診断した。イ氏は「今の政治危機は、弾力的な外交政策