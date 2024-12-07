ファッションブランド「JOURNAL STANDARD（ジャーナル スタンダード）」から、アメリカ発の老舗アウトドアブーツブランド「DANNER（ダナー）」のローカットシューズ「CASCADE RANGE（カスケード レンジ）」の別注モデルが登場！今回ラインナップに加わったのは、スエードを採用した「CASCADE RANGE - SUEDE（カスケード レンジ - スエード）」（5万50円）と、レザーを採用した「CASCADE RANGE - LEATHER（カスケード レンジ - レザ