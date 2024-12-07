「スーパーホテル栃木・上三川天然温泉」は、12月6日に開業した。客室はシングル44室、ダブル88室、ツイン10室など全144室。客室には加湿器付空気清浄機、マルチ携帯充電器、消臭スプレーなどを設置する。館内にはコインランドリー、118台の無料駐車場、男女別天然温泉、アルコール・ソフトドリンクのフリーサービスを行うウェルカムバーを完備する。朝食は無料で提供する。アクセスは、JR東北本線石橋駅から車で約10分、北関東自