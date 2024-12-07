１２月７日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル、１６頭立て）は、昨年の皐月賞３着ファントムシーフを半兄に持つギフテッド（牝２歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）が直線で抜け出し、初陣を飾った。勝ち時計は１分３６秒７（良）。道中は好位３番手。直線は早めに先頭に立つと、そのまま後続の猛追を３／４馬身抑え、新馬勝ちした兄に続いた。菅原明良騎手は「調教でのチップの時より、芝の方がいい走りをしていた。