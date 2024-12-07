クレープ専門店の｢ディッパーダン｣では、世界中で愛され続けている老舗チョコレートブランド｢HERSHEY`S｣のチョコレートを使った冬季限定のメニューを、2024年12月2日(月)から2025年2月中旬頃まで販売いたしております。期間限定のコラボクレープ&ドリンクが登場しています。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 HERSHEY`Sのチョコを使った限定メニューが登場 人気のクレ&