島原学生駅伝 第42回九州学生駅伝対校選手権大会 結果（正式参加） 1位 志學館大学(鹿児島) 11位 鹿児島国際大学(鹿児島) 2位 第一工科大学(鹿児島)12位 宮崎大学(宮崎) 3位 鹿児島大学(鹿児島) 13位 産業医科大学(福岡) 4位 長崎国際大学(長崎) 14位 佐賀大学(佐賀) 5位 鹿屋体育大学(鹿児島)15位 長崎大学(長崎) 6位 日本文理大学(大分) 16位 北九州市立大学(福岡) 7位 福岡大学(福岡) 17位 熊本学園大学(熊本) 8位 熊