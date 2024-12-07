タレントの所ジョージ（69）が7日に放送されたTBSラジオ「土曜朝6時木梨の会。」（土曜前6・00）に電話出演。「とんねるず」の木梨憲武のプロデュース能力に舌を巻いた。同番組に演歌歌手の新浜レオンが出演したのをきっかけに木梨憲武プロデュースで、所が作詞・作曲の楽曲「全てあげよう」が誕生。西城秀樹さんのイメージに合わせた歌謡ナンバーが話題を呼び、新浜は今年のNHK紅白歌合戦への初出場が決定した。さらに同曲