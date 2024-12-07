現在放送中の橋本環奈さん主演・連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第11週「就職って何なん？」の第51回が12月9日に放送予定です。【写真】米田家を訪ねてきた人物は…＊以下12月9日放送回のネタバレを含みます。朝ドラ通算111作目となる『おむすび』は、橋本環奈さん演じる平成元年生まれのヒロイン・米田結が、栄養士として、人の心と未来を結んでいく「平成青春グラフィティ」。結の姉で福岡で《