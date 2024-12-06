現在放送中の橋本環奈さん主演・連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。12月6日放送50回の最後に、第11週「就職って何なん？」の予告が放送され、話題になっています。＊以下第50回のネタバレと次週予告の内容を含みます。＜第50回あらすじ＞こども防災訓練の全体打ち合わせに、父に呼ばれ参加した結。炊き出しの人数が足りないので、手を貸してくれる人が欲しいと話す。そこで聖人は、渡辺孝雄（緒形直