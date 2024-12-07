◇米女子ゴルフツアー最終予選会第2日（2024年12月6日アラバマ州マグノリアグローブGCクロッシングスC＝6664ヤード、パー72、フォールズC＝6643ヤード、パー71）第2ラウンドが行われ、6位から出た岩井千怜（22＝Honda）が69をマークし、通算7アンダーの2位に浮上した。3位スタートの山下美夢有（23＝加賀電子）は71で回り、通算6アンダーで6位と好位置を維持した。70だった岩井明愛（22＝Honda）は通算4アンダーで