日常の些細な行動ひとつにもきっと意味がある。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」12月6日の第1試合に出場したU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が、納豆をかき混ぜる際の独特なマインドを明かす一幕があった。【映像】瑞原の納豆を食べる時のマインドに伊達驚きこの試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、BEAST X・中田花奈（連盟）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、瑞原の並び。対局前の選手