ベルリン動物園の赤ちゃんパンダ、「夢好」「夢甜」と命名6日、ベルリン動物園でお披露目された「夢好」（左）と「夢甜」。（ベルリン＝新華社記者/杜哲宇）【新華社ベルリン12月7日】ドイツのベルリン動物園で今年誕生した双子のジャイアントパンダが6日、「夢好（モンハオ）」「夢甜（モンティエン）」と名付けられた。母親は中国四川省から2017年6月にやって来た「夢夢」（11歳）で、8月22日に2頭を出産した。ベルリン動物