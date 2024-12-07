「BCNランキング」2024年11月25日〜12月1日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB13(B)（ソニー）2位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）3位Victor ポータブルワイヤレススピーカーSP-WS02BT（JVCケンウッド）4位SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代) ブラックSOUNDLINK FLEX PO