櫻坂46の10thシングル「I want tomorrow to come」の“BACKSメンバー”による単独ライブ「10th Single BACKS LIVE!!」が、12月3〜5日に千葉県・幕張イベントホールで開催された。「僕は僕を好きになれない」でセンターに立つ三期生・村井優を座長に、メンバー1人ひとりの個性が際立つ選曲・演出で会場のBuddies（櫻坂46ファン）を魅了するステージを展開。また、事前に卒業が発表されていた一期生の上村莉菜、齋藤冬優花にとって