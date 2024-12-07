3日から配信スタートした『スター・ウォーズ』の最新ドラマシリーズ『スター・ウォーズ：スケルトン・クルー』は、はるかかなたの銀河を駆け巡る、まったく新たなスペース・アドベンチャー。本作は完璧な『スター・ウォーズ』として絶大な人気を誇る『マンダロリアン』シリーズと同じ時代を舞台に描かれており、ファンの間ではグローグーなどの人気キャラクターの登場による、作品の壁を超えたクロスオーバーにも期待が膨らんで