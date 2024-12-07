韓国野党・共に民主党の李在明（イ・ジェミョン）代表が７日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の国民向け談話の直後、「非常に失望した」とし「大統領の即刻辞任、弾劾による早期退陣以外に方法はない」と強調した。李代表はこの日、ソウル汝矣島（ヨイド）国会で開かれた国内外記者懇談会で「ニュースで尹大統領の立場表明を見たが、一言で言うと非常に失望した」とし「国民の目線に全く合わず、国民の背信感と怒りを高まる発言だ