日本被団協の代表委員らとともにノーベル平和賞の授賞式に臨む高校生平和大使が7日、長崎を出発します。 出発式に臨んだのは長崎の被爆3世で高校生平和大使として活動する津田 凜さん（長崎東高2年）と大原 悠佳さん（長崎西高2年）です。 2人は、広島、熊本の平和大使とともに、10日のノーベル平和賞の授賞式にあわせ、ノルウェー・オスロへ向かいます。 (高校生平和大使 大原 悠佳さん) 「これから高校生