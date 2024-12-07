韓国のユン・ソンニョル（尹錫悦）大統領が非常戒厳事態に関連して頭を下げて謝罪し、「任期を含め今後の政局安定策については、わが党に一任する」と明らかにした。【注目】“8票”足らない…ユン大統領の弾劾方法とは？ユン大統領は12月7日午前10時から約2分間の緊急談話を通じて、「今回の戒厳令宣告に関して法的および政治的責任を回避しない」と述べた。さらに「今後の国政運営は、わが党と政府が共に責任を持って進めていく