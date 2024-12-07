英紙『The Guardian』が12月７日、独自に選出した「2024年世界最高の女子選手100人」のうち、100〜11位までを発表した。日本人の最高位は、マンチェスター・シティで主力として活躍するMF長谷川唯。同紙は21位に選出したなでしこジャパンの絶対的司令塔をこう紹介した。【画像】「なでしこの逸材」長谷川唯の厳選フォトをお届け！「世界が長谷川の才能を認めるようになるまで、それほど長い時間はかからなかったが、2023年のシ