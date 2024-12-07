【ソウル＝小池和樹】韓国国会は７日午前、戒厳令を３日に宣布した尹錫悦（ユンソンニョル）大統領の弾劾（だんがい）訴追案の採決を本会議で午後５時に行うと発表した。尹大統領は午前１０時、国民向けの談話を発表し、戒厳令について謝罪した。「任期を含め党に一任する」と話し、保守系与党「国民の力」に判断を任せる考えを示した。自身の任期短縮の可能性に初めて言及した。尹氏が姿を見せたのは４日午前に戒厳令の解除を発