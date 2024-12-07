静岡県立大教授の森山優（あつし）（62）は、日本歴史学会発行の「日本歴史」誌編集部から依頼され、同誌2023年8月号に「『百武三郎（ひゃくたけさぶろう）日記』に見る昭和天皇の対米開戦決意」との一文を寄せた。宮内大臣（当時）を務めた松平恒雄=1934年森山は歴史学者として、日米開戦にいたる政治過程を研究。1941年の開戦前後の数年間に注目し、政府や軍の幹部が何月何日にどこで何をし、どんな発言をしていたかを史料に