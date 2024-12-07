演説に重きを置いた福沢諭吉の故郷・大分県中津市で6日、第63回全国高校弁論大会(中津市・慶応義塾主催)が開かれ、北海道から沖縄まで29人の高校生が出場した。「弁論の甲子園」とも称されるハイレベルの弁論大会。SNSとの向き合い方や子どもの貧困、過疎地の医療など多岐にわたる問題を論じた。大分弁を交えて方言の魅力を語った大分県立竹田高の菅朱李さん=2024年12月6日午後2時9分、大分県中津市豊田町、貞松慎二郎撮影弁論