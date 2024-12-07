東京六大学野球リーグの明大は７日、２０２５年度の新幹部を発表した。新主将には木本圭一内野手（３年＝桐蔭学園）が就任する。木本は２年春にリーグ戦初出場を果たすと、３年春のリーグ戦では打率３割１分９厘をマーク。二塁手のベストナインに選ばれた。３年秋には４本塁打を放ち非凡な打力をアピール。リーグ戦通算打率は３割８厘と東京六大学を代表する打者に成長し、さらなる進化が期待されている。筆頭マネジャーの主