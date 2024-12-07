「ミス・アース・ジャパン2017」の経歴をもち、圧巻の9頭身のボディで活躍する斎藤恭代が、デジタル写真集『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 斎藤恭代「9頭身の美ボディ」』が6日、発売された。週刊SPA!の名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを盛り込んだ本作は、まさに“9頭身の美ボディ”というタイトル通りの仕上がりとなっている。【写真】艷やかな視線にドキ…美脚あらわな斎藤恭代本作の表