Snow Manが31日の大みそかに2年連続でYouTube生配信番組を行うことが決定した。タイトルは「Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦日！2024−2025〜」。昨年同様に2部構成で、1部は午後8時30分から、二部は午後11時30分から。Snow ManオフィシャルYouTubeチャンネルで配信される。23年の大みそかに実施された生配信では、午後8時30分からの生配信開始直後にYouTube同時接続が100万人を突破。その約1時間後には、同時接続数が