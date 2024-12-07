カブス・今永昇太投手（３１）が７日、大阪・貝塚市内で「ミズノやきゅう体験イベント」に参加。同じくミズノブランドアンバサダーのタイガース・前田健太投手（３６）、カージナルスのＬ・ヌートバー外野手（２７）とともに、当選した野球未経験の４０組８０人の親子と笑顔で汗を流した。野球教室の途中には「実技指導」として前田とキャッチボールを行った今永。前田の投球をキャッチするのは初めてだといい、「僕も夢の時間