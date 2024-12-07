◆第７６回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月８日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１２月７日、京都競馬場外国調教馬として史上初の阪神ＪＦへの参戦となるメイデイレディ（牝２歳、Ｊ・リー厩舎、父タピット）はレース前日の土曜、朝７時前に京都競馬場のダートコースを右回りで３／４周ダクを踏んだ後、左回りで約１周、キャンターを行った。リー調教師は「今日の調教もうまくできているので、とても満足しています」と調整ぶりに