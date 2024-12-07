【ソウル聯合ニュース】韓国国会は７日午後５時から、本会議で尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏を巡る疑惑を政府から独立した特別検察官に捜査させるための特別法案の再採決を行った後、尹大統領の弾劾訴追案を採決する。禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長が同日午前に発表した。通常、国会本会議で弾劾訴追案のような人事にかかわる案件は一般法案より先に採決されるが、今回は通常とは逆の順序と