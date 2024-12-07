「フィギュアスケート・ジュニアＧＰファイナル」（６日、グルノーブル）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の島田麻央（１６）＝木下グループ＝がフリー１２５・７４点、合計１９９・４６点で史上初の３連覇を果たした。優勝も悔しさが残る内容だった。冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）は着氷が乱れ、４回転トーループで転倒。その後はジャンプを決めて立て直したが、３回転ループでも転倒する