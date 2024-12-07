7日未明、熊本県玉名市で火事があり住宅1棟が全焼。2人がけがをしました。火事があったのは玉名市中の無職手島清利さん（74）の住宅です。警察と消防によりますと、７日午前3時50分ごろ、住人の女性から「家が燃えていて、3人が取り残されている」と119番通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、木造瓦葺き2階建ての手島さんの住宅約56平方メートルが全焼。隣の建物の壁も燃えました。 また当時、家にい