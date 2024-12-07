KKT熊本県民テレビは、来年の点字カレンダー500部を県点字図書館に贈りました。KKTでは、日本テレビ小鳩文化事業団が製作した点字カレンダーを開局以来、毎年、県点字図書館へ贈っています。 点字カレンダー500部を受け取った県点字図書館では、県内の目の不自由な方たちに県の広報誌の点字版と一緒に今年中に届けるということです。