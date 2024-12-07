鳴門市出身で北海道日本ハムファイターズの河野竜生投手が6日、北海道の球団事務所で契約更改に臨み、5000万円から大幅増額の推定年俸9000万円でサインしました。河野投手は鳴門市出身、26歳の左腕。鳴門高校から社会人を経て2019年、ドラフト1位で日本ハムに入団しました。プロ5年目の今シーズンは自己最多52試合に登板し防御率2・13。リーグ最多34ホールドポイントをあげ、初の最優秀中継ぎ賞を獲得しま