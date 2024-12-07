12月14日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■コーヒーの神 バリスタ日本一をかけた最後の挑戦バリスタ日本一をかけた粕谷哲さんの挑戦に密着！競技人生10年目にして、今回が最後の大会出場。たったの１グラムが勝敗を分ける厳しい世界…。知られざるアツい戦いに孝太郎が涙！粕谷さんは優勝して、世界大会への切符をつかむことができるのか…⁉■神直伝