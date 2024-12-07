いまや紅白の常連となって久しい韓流アイドル。その人気は衰えを知らず、熱心な“推し活”に励む日本人ファンも少なくない。しかし微妙な隣国関係から、不用意な振る舞いが思わぬ炎上を招くことも……。＊＊＊【写真を見る】「ゆる〜いパジャマ姿がかわい過ぎる！」NMIXXのメンバー写真を見るNMIXX――というグループ名を見て、一体どれほどの人が正しく読めるだろうか。正解は「エンミックス」、韓国の6人組ガールズユニ