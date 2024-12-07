新しい人生設計の方法のひとつとして、ミレニアム世代を中心に注目を集めている「FIRE(Financial Independence, Retire Early)」。経済的自立をして早期退職を目指すFIREですが、言葉は知っていても具体的にどのように行動をすれば良いのか分からないという方は多いのではないでしょうか。本連載では全8回にわたり、FIREの考え方、FIREを達成するための不動産投資について解説していきます。今回は投資用不動産の種類について解説