近年、韓国と中国の関係は悪化の一途をたどり、韓国国民の中国に対する好感度は下がり続けている。【注目】日本人の9割近くが“中国嫌い”、韓国が激しく共感そんななか、日本と中国で行われた世論調査の結果が韓国でも報じられ、大きな波紋を呼んでいる。この世論調査は、2024年10月から11月にかけて日中両国で行われ、日本1000人、中国1500人が回答。中国人回答者の87.7％は「日本にとって良いない印象を持っている」と答えた。