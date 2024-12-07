タレント岸明日香（33）が7日、都内で2025年カレンダー発売記念イベントを行った。12年連続12作目。初訪問のフィリピンで撮影し、水着カットとスタイルの良さを存分に収めた作品に仕上げた。「私はすごく運が良いタイプなので、飾ると運が上がると思います」といい、「付いたマネジャーさんが私の現場で結婚したりとかしているので、恋愛運とか結構上げている気がします」と話した。ここ数年で4キロくらい太っていたと明かし、今回