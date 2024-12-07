[12.7 J1昇格プレーオフ 決勝](Cスタ)※13:05開始主審:上田益也<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 4 阿部海大DF 18 田上大地DF 43 鈴木喜丈MF 6 輪笠祐士MF 14 田部井涼MF 15 本山遥MF 17 末吉塁MF 19 岩渕弘人MF 27 木村太哉FW 22 一美和成控えGK 1 堀田大暉DF 5 柳育崇DF 88 柳貴博MF 7 竹内涼MF 10 田中雄大MF 33 神谷優太FW 99 ルカオ監督木山隆之[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF