■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6185) ＳＭＮ 東証スタンダード (6656) インスペック 東証スタンダード (3807) フィスコ 東証グロース (7105) ロジスネクス 東証スタンダード (4046) 大阪ソーダ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6920) レーザーテク 東証プライム (6