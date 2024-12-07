timeleszの新メンバー募集オーディションに密着した「timelesz project ‐AUDITION‐」のepisode06が配信。エントリー数1万8922件の中から、3次審査を経て15名となった候補生たちが、関東にある施設で3日間の合宿4次審査に挑む。【動画】目黒蓮＆佐野勇斗『トリリオンゲーム』劇場版に津田健次郎、原嘉孝らドラマキャストが続投！特報第2弾解禁合宿初日に発表されたのは、候補生15名に加え、STARTO ENTERTAINMENTに所属し、