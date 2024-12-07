【モデルプレス＝2024/12/07】嵐の相葉雅紀が、6日深夜に放送されたパーソナリティーを務める番組「嵐・相葉雅紀のレコメン！アラシリミックス」（文化放送／毎週金曜24時〜）に出演。初挑戦した朗読劇を振り返った。【写真】相葉雅紀「すごさをまざまざと感じた」共演者2人◆相葉雅紀「すごさをまざまざと感じた」共演者2人とはこの日の放送では、相葉が出演した朗読劇「THANATOS〜タナトス〜」についてトーク。相葉は天才心理学