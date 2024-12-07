大みそかの『RIZIN DECADE』に向けたABEMA特別番組『RIZIN DECADE 1ヶ月前SP特番』が、6日に放送された。第1部でライアン・ガルシアと対戦する安保瑠輝也、第3部『Yogibo presents RIZIN.49』でクレベル・コイケと対戦する鈴木千裕が出演し、大一番に向けた意気込みを語った。【動画】元谷友貴VS秋元強真、バンタム級王座の次期挑戦者をかけて試合決定番組冒頭、榊原信行CEOが「今日はみなさんに特別な商品をご用意して！むち